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Кортни Кардашьян привлекла внимание своим нарядом на MTV VMA 2021
Шоу-бизнес
Кортни Кардашьян привлекла внимание своим нарядом на MTV VMA 2021
instagram.com  /  @kourtneykardash

Лос-Анджелес, 13 сентября. Бизнесвумен и актриса Кортни Кардашьян посетила церемонию MTV Video Music Awards 2021 в необычном черном платье.

На музыкальное мероприятие звезда телешоу «Семейство Кардашьян» пришла вместе со своим парнем, барабанщиком Трэвисом Баркером. Звездная пара предпочла выбрать яркие и нестандартные наряды. Музыкант надел черный пиджак и брюки с шипами на коленях. Его звездная спутница вышла на красную дорожку в коротком черном платье из кожи. У него открытые плечи и вертикальный длинный разрез со шнуровкой.

Откровенный наряд Кортни привлек внимание ее фанатов. Они активно обсудили ее платье в Instagram.

«Она выглядит потрясающе», — написала iam_that.val.

«Ее улыбка говорит сама за себя», — поделилась мнением lala_la_lala__.

«Я люблю его за нее», — отметила brinabrina052.

Ранее актрису Ким Кардашьян заподозрили в воссоединении с Канье Уэстом из-за кожаного наряда. Эпатажный образ смутил поклонников звезды.

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Все новости / Шоу-бизнес / Кортни Кардашьян привлекла внимание своим нарядом на MTV VMA 2021
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