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Игорь Николаев удивил фанатов новым образом без фирменных кудрей
Шоу-бизнес
Игорь Николаев удивил фанатов новым образом без фирменных кудрей
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 13 сентября. Российский композитор и певец Игорь Николаев выложил новую фотографию в своем Instagram. Подписчики были шокированы и сперва даже не узнали кумира.

Николаев так сильно запомнился людям своими длинными кудрявыми волосами, что никто и представить не мог его без них. На новом селфи, сделанном в аэропорту Шереметьево, когда музыкант находился в отпуске, от прошлых кудрей не осталось и следа.

«Ой, какой вы красивый», — написал один из подписчиков.

«Непривычно как без кудрей», — отметил еще один фанат.

Николаев был одет в черную футболку и солнцезащитные очки с фиолетовым отливом. Но привлекло подписчиков отсутствие знаменитой шевелюры: артист спрятал ее в кепку так, словно кудрей и вовсе не было.

Знаменитый композитор воспитывает двух дочерей. Пятилетняя Вероника и старшая дочь Юлия порадовали подписчиков забавным видео.

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