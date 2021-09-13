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Меган Фокс поразила фанатов полупрозрачным платьем

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 08:14
Шоу-бизнес
Меган Фокс поразила фанатов полупрозрачным платьем
wikipedia.org  /  Michael Vlasaty / CC BY 2.0

Лос-Анджелес, 13 сентября. Американская актриса Меган Фокс посетила церемонию MTV Video Music Awards 2021, где удивила всех своим откровенным нарядом.

Звезда кинофраншизы «Трансформеры» появилась на красной дорожке вместе со своим парнем, известным рэп-исполнителем Machine Gun Kelly. Пара решила поразить всех присутствующих своей одеждой. Музыкант надел ярко-красный блестящий костюм. Однако больше удивила сама Меган, которая надела полупрозрачное платье. Свежей фотографией она поделилась на своей странице в Instagram.

«Папочка идет выигрывать VMA», — подписала актриса пост.

Наряд артистки совсем не скрывает тело артистки. Он имеет темные узоры, под которыми видно ее фигуру и нижнее белье. Дополняют образ высокие открытые туфли. Подписчики Меган откровенно бурно отреагировали на ее фото.

«Выбери меня вместо него», — написал sidneytr78.

«Это… самая горячая фотография, которую я когда-либо видел», — восхитился donniejacksn.

«Твой наряд должен выиграть VMA», — поделилась мнением kimconranxoxo.

Ранее стало известно, что экранизация романа «Жребий Салема» писателя Стивена Кинга готовится к осенней премьере в кинотеатрах. Релиз картины запланирован на 9 сентября 2022 года.

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кино голливуд меган фокс
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