Авария парализовала движение машин на въезде в Барнаул

Барнаул, 13 сентября. Авария стала причиной глобальной многокилометровой пробки на въезде в Барнаул.

Опубликованные в социальных сетях кадры показывают, что машины застряли на долгое время, так как пробка почти не движется. Причиной такого затора стало ДТП из четырех машин, сообщает «Инцидент Барнаул».

Также из-за ДТП затруднено движение по ул. Власихинской в районе пересечения с шоссе Ленточный бор. Пробка оценивается в шесть баллов. Затор растянулся на шесть километров: от развязки Новоалтайска до моста через Лосиху.

Ранее мотоциклист из Челябинской области разбился на трассе под Тюменью. Тело погибшего байкера обнаружили проезжавшие мимо автомобилисты. Инцидент произошел на трассе Тюмень — Курган в Исетском районе. По предварительным данным, мотоциклист выехал на встречную полосу и после этого вылетел за пределы проезжей части.