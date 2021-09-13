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Авария парализовала движение машин на въезде в Барнаул
Происшествия
Авария парализовала движение машин на въезде в Барнаул
pxhere.com

Барнаул, 13 сентября. Авария стала причиной глобальной многокилометровой пробки на въезде в Барнаул.

Опубликованные в социальных сетях кадры показывают, что машины застряли на долгое время, так как пробка почти не движется. Причиной такого затора стало ДТП из четырех машин, сообщает «Инцидент Барнаул».

Также из-за ДТП затруднено движение по ул. Власихинской в районе пересечения с шоссе Ленточный бор. Пробка оценивается в шесть баллов. Затор растянулся на шесть километров: от развязки Новоалтайска до моста через Лосиху.

Ранее мотоциклист из Челябинской области разбился на трассе под Тюменью. Тело погибшего байкера обнаружили проезжавшие мимо автомобилисты. Инцидент произошел на трассе Тюмень — Курган в Исетском районе. По предварительным данным, мотоциклист выехал на встречную полосу и после этого вылетел за пределы проезжей части.

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