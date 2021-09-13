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Депутат ГД Нилов заявил, что ликвидацией ПФР не добиться повышения пенсий
Общество
Депутат ГД Нилов заявил, что ликвидацией ПФР не добиться повышения пенсий
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 13 сентября. Расформирование Пенсионного фонда России (ПФР) не увеличит размер выплат, заявил депутат Госдумы, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Некоторые личности перед выборами предлагают закрыть ПФР, заявил депутат. По словам Нилова, большинство эмоционально реагирует на это предложение. Ликвидация ПФР никак не изменит размер пенсий, так как некому будет заниматься подобными выплатами. Об этом информирует URA.RU.

Депутат Госдумы отметил, что увеличения пенсии можно добиться исключительно изменениями законодательства. Он добавил, что фонд является функциональной структурой, а размер пенсии определяется законом РФ.

Пенсионерам ранее рассказали, что делать в случае неправильного расчета пенсии. Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова рекомендует пожилым россиянам при возникновении подобных проблем обратиться в территориальное подразделение Пенсионного фонда.

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нилов депутат пфр
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