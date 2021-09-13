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Екатерину Варнаву на пилоне сравнили с курочкой на гриле
Шоу-бизнес
Екатерину Варнаву на пилоне сравнили с курочкой на гриле
instagram.com  /  @kativarnava

Москва, 13 сентября. Знаменитая актриса и комик Екатерина Варнава показала поклонникам видео, в котором танцует на пилоне. Новое увлечение звезды вызвало неоднозначную реакцию.

Артистка честно призналась, что еще не совсем подружилась с шестом. Но из-за этого она не расстраивается. Знаменитость оставила шуточный комментарий под роликом в Instagram.

«У каждого своя медитация. Приходите на мое представление», — подписала Варнава видео, опубликованное на странице в Instagram.

Видео с одним из элементов на пилоне набрало десятки тысяч просмотров. Оно не могло остаться без внимания публики. Некоторые интернет-пользователи восхитились Варнавой, а другие — посмеялись над ней.

«Курочка на гриле. Ох, люблю твои приколы, Катя»;

«Курочка гриль, начало»;

«Ну пока антисекс... Успехов вам в вашем начинании»;

«Катюша, начало положено! Отношения с пилоном они такие, нужна притирка!» — пишет подписчики в комментариях под видео.

Несколько месяцев назад появились слухи о романе Екатерины Варнавы и режиссера Александра Молочникова. Через некоторое время звезды перестали скрывать романтические отношения, а спустя время Молочников поделился подробностями интимной жизни с экс-звездой Comedy Woman.

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видео соцсети варнава танец
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