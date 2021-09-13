Екатерину Варнаву на пилоне сравнили с курочкой на гриле

Москва, 13 сентября. Знаменитая актриса и комик Екатерина Варнава показала поклонникам видео, в котором танцует на пилоне. Новое увлечение звезды вызвало неоднозначную реакцию.
Артистка честно призналась, что еще не совсем подружилась с шестом. Но из-за этого она не расстраивается. Знаменитость оставила шуточный комментарий под роликом в Instagram.
«У каждого своя медитация. Приходите на мое представление», — подписала Варнава видео, опубликованное на странице в Instagram.
Видео с одним из элементов на пилоне набрало десятки тысяч просмотров. Оно не могло остаться без внимания публики. Некоторые интернет-пользователи восхитились Варнавой, а другие — посмеялись над ней.
«Курочка на гриле. Ох, люблю твои приколы, Катя»;
«Курочка гриль, начало»;
«Ну пока антисекс... Успехов вам в вашем начинании»;
«Катюша, начало положено! Отношения с пилоном они такие, нужна притирка!» — пишет подписчики в комментариях под видео.
Несколько месяцев назад появились слухи о романе Екатерины Варнавы и режиссера Александра Молочникова. Через некоторое время звезды перестали скрывать романтические отношения, а спустя время Молочников поделился подробностями интимной жизни с экс-звездой Comedy Woman.