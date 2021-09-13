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Смертельная авария с переворотом машины случилась на Алтае
Происшествия
Смертельная авария с переворотом машины случилась на Алтае
пресс-служба администрации Краснодара

Барнаул, 13 сентября. Смертельная авария на алтайской трассе произошла вечером 12 сентября. Пресс-центр регионального ГУ МВД сообщил, что ДТП случилось около села Поспелиха.

По предварительной информации, водитель Toyota Hilux не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась. Сообщается, что 59-летний автолюбитель умер на месте аварии. Пассажирка, находившаяся во внедорожнике, отделалась травмами. Соответствующей информацией поделились «Аргументы и Факты».

Врачи оказали ей необходимую медицинскую помощь. Госавтоинспекторы организовали проверку по факту происшествия. Специалистам предстоит узнать все обстоятельства и детали инцидента.

Смертельная авария недавно также случилась в Вологодской области. В результате опасного маневра скончались три человека, заявили в УМВД по региону. ДТП произошло в ночное время суток.

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