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Уфимка упала с 19-го этажа нового жилого здания
Происшествия
Уфимка упала с 19-го этажа нового жилого здания
Невские Новости

Уфа, 13 сентября. Женщина упала с 19 этажа нового дома в Уфе. Происшествие случилось в дневное время 12 сентября.

Инцидент случился около нового жилого здания на им. Степана Злобина в Советском районе Уфы. Местные жители сообщили, что на стене в районе места падения уфимки находились какие-то слова красного цвета. Очевидцы поделились соответствующей информацией с сайтом UFA1.RU.

По информации башкирских полицейских, возраст погибшей женщины составляет от 40 до 45 лет. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают ее личность. При этом признаки насильственной смерти не найдены. Специалистам предстоит установить все причины и обстоятельства трагедии.

Аналогичный инцидент недавно произошел в Тюмени. Горожанка упала с 11 этажа дома и разбилась насмерть. Происшествие случилось в микрорайоне Ново-Патрушево.

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