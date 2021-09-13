Труп студентки колледжа нашли около «дома смерти» в Уфе

Уфа, 13 сентября. Тело девушки обнаружили 8 сентября под окнами недостроенной многоэтажки, которую жители Уфы называют «домом смерти».

Погибшая была найдена около долгостроя на улице Кирова, 43/2 в Уфе. Трагедия произошла на глазах очевидцев. Погибшей недавно исполнилось 16 лет.

Девушка была студенткой топливно-энергетического колледжа, рассказал источник UFA1.RU. Она поступила в образовательное учреждение в августе и училась на логиста. Следственный комитет Башкирии отказался комментировать произошедшее.

Недавно, труп рабочего был обнаружен на территории Всеволожского района в Ленинградской области. Мужчина делал систему отопления на крыше двухэтажного объекта и упал. В результате 50-летний строитель получил перелом основания черепа и погиб. Точную причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза.