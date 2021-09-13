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Камчатка приняла у себя более 50 претенденток на участие в «Этнокрасавице»

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 07:58
Общество
Камчатка приняла у себя более 50 претенденток на участие в «Этнокрасавице»
pixabay.com

Петропавловск-Камчатский, 13 сентября. Организаторы конкурса «Этнокрасавица» провели собеседование с более чем 50 претендентками на участие. Среди них представительницы многих национальностей.

Турнир пройдет 3 ноября на базе камчатского ЦДК «Сероглазка». Конкурс приурочен к празднику — Дню народного единства. По словам руководителя проекта Рустама Гусейнова, на девушек наложена огромная ответственность.

Все они это понимают и подходят к своей миссии со всей серьезностью. За полтора месяца конкурсанткам предстоит подготовить уникальную программу, которая отразит многогранность именно их народа.

«У нас достаточно высокие требования к самой подготовке участниц. В мероприятии девушки представляют не просто себя, а культуру своих народов. Конкурс несет в себе мощь и силу народов, проживающих на территории Камчатского края», — передает слова Гусейнова газета «Аргументы и факты».

Член рабочей группы Анастасия Кравченко отметила, что с каждой представительницей будут работать хореографы, мастера сценического искусства, режиссеры и многие другие. Одним словом, девушкам предстоит большая работа над собой. От каждой должен быть заявлен номер, костюм и проход по подиуму. Все это, по задумке авторов, покажет триумф единства и сплоченности народов.

В Камчатском крае также началась активная реализация проекта «Детский спорт» благодаря полученным почти 42 миллионам рублей на развитие спорта. Активная застройка новых и реконструкция старых спортивных объектов проводится по поручению президента России.

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день народного единства камчатка народы этнокрасавица
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