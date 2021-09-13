Тельцы оказались самыми сильными и мужественными среди знаков зодиака

Москва, 13 сентября. Среди представителей знаков зодиака существуют пять, отличающиеся наибольшей мужественностью. Астрологи составили рейтинг самых сильных представителей.

Скорпионам нипочем любые препятствия, на пути к своей цели они всегда будут идти только вперед. Этим они с легкостью привлекают противоположный пол. Скорпионы также самокритичны, из-за чего постоянно работают над своими недостатками.

Представители знака Лев обладают высоким уровнем самоорганизации и крайне ответственны, однако падки на хвастовство. Им крайне необходимо находиться в центре внимания, чтобы поддерживать ощущение значимости.

Тельцы являются наиболее сильными и мужественными знаками зодиака, они никогда не позволят кому-то обижать своих близких и всегда готовы биться до последнего. Их брутальный и волевой характер будет виден даже сквозь не самую внушительную внешнюю оболочку, передает Пятый канал.

Энергичные и твердые характером Овны всегда полны стремления вести других за собой. Они хорошо себя чувствуют на руководящих должностях, поэтому им легко дается карьера.

Близнецы способны с холодной головой реагировать на ситуацию из-за своей решительности и природной интеллектуальности. Трудности лишь раззадоривают их и дают новые силы, чтобы двигаться к успеху.