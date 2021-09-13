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Apple может оснастить iPhone 13 флеш-накопителем объемом до 1 ТБ

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 07:55
Технологии
Apple может оснастить iPhone 13 флеш-накопителем объемом до 1 ТБ
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Купертино, 13 сентября. Аналитик Apple Минг-Чи Куо выложил отчет для инвесторов, в котором говорится об ожиданиях наличия флеш-накопителя в новых смартфонах iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

В публикации также сказано, что не будет вариантов смартфонов iPhone 13 и iPhone 13 mini с объемом памяти в 64 ГБ. Минг-Чи Куо сообщил, что официальная презентация этих нововведений пройдет 14 сентября на мероприятии Apple.

По информации аналитика, нехватка компонентов может стать причиной проблем во время выпуска iPhone 13. Он заявил, что Apple сократила на 5-10% При этом iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, а также iPhone 13 и iPhone 13 mini будут доступны лишь в версиях с 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.

Apple также может совсем скоро представить MacBook с новым ARM процессором M1X. Вероятно, презентация ноутбука состоится на ближайшем мероприятии от американской компании, который пройдет 14 сентября.

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