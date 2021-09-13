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Камчатские правоохранители показали детям «автомобильные ловушки»
Общество
Камчатские правоохранители показали детям «автомобильные ловушки»
ГИБДД по Великому Новгороду  /  Милена Яковлева

Петропавловск-Камчатский, 13 сентября. Камчатские правоохранители провели профилактические разговоры со школьниками по Правилам дорожного движения.

Госавтоинспектора с 1 сентября каждый день посещают школы в Петропавловске-Камчатском. Особое внимание уделяется первоклассникам и детям, которые учатся в начальных классах. Правоохранители благодаря наглядному материалу показывают ученикам и объясняют, что такое автомобильные ловушки.

Сотрудники ГИБДД также разъясняют школьникам, почему запрещено переходить дорогу во время мигающего зеленого сигнала светофора, почему необходимо надевать светоотражающие элементы, а также проводят проверку уже имеющихся знаний учеников по Правилам дорожного движения.

Минприроды России ранее предложило ввести в школах обязательные уроки по экологии. Глава ведомства Александр Козлов поддержал эту инициативу.

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