Камчатские правоохранители показали детям «автомобильные ловушки»

Петропавловск-Камчатский, 13 сентября. Камчатские правоохранители провели профилактические разговоры со школьниками по Правилам дорожного движения.

Госавтоинспектора с 1 сентября каждый день посещают школы в Петропавловске-Камчатском. Особое внимание уделяется первоклассникам и детям, которые учатся в начальных классах. Правоохранители благодаря наглядному материалу показывают ученикам и объясняют, что такое автомобильные ловушки.

Сотрудники ГИБДД также разъясняют школьникам, почему запрещено переходить дорогу во время мигающего зеленого сигнала светофора, почему необходимо надевать светоотражающие элементы, а также проводят проверку уже имеющихся знаний учеников по Правилам дорожного движения.

Минприроды России ранее предложило ввести в школах обязательные уроки по экологии. Глава ведомства Александр Козлов поддержал эту инициативу.