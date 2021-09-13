Киев, 13 сентября. Депутат Верховной рады Анны Скороход заявила, что Украина дорого платит за российский газ из-за отказа прямых закупок у Москвы, и теперь вынуждена получать его через транзит.

Украинцы через соцсеть ВКонтакте выразили свое мнение. Они считают, что официальный Киев сам виноват в сложившейся ситуации.

«Сейчас газ для граждан Украины будет по самым высоким тарифам в истории. Это последствия объявления себя врагом России. То ли еще будет, украинцы!» — обращается Евгений П.

Вячеслав О. считает, что лояльным украинцам газ можно давать даже бесплатно. Однако тем, кто разрывает братские узы, нужно перекрыть доступ к голубому топливу.

«Те, кто заключает долгосрочные контракты напрямую, получают, согласно договору, все по самым льготным тарифам. Но тот, кто от этого отказывается или саботирует отношения, получает все по справедливой рыночной цене, т. е. втридорога. Ничего личного — просто бизнес», — отмечает Артур И.

Михаил П. напомнил, что при президенте Украины Петре Порошенко Киев сам отказался от российского газа, при этом покупая его у Европы. Теперь же власти очнулись. Страна никогда не нужна была ни США, ни ЕС. Она является лишь жертвой манипуляторов.

Ранее журналист-международник, политолог Александр Рар заявил, что Украина должна понравиться России, чтобы не утратить возможность перекачивать газ в Европу.