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Синоптики Gismeteo предупредили жителей Владивостока о трехдневном ливне
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Синоптики Gismeteo предупредили жителей Владивостока о трехдневном ливне
Общество
Синоптики Gismeteo предупредили жителей Владивостока о трехдневном ливне
pixabay.com  /  sourabhkrishna806

Владивосток, 13 сентября. Жителей Владивостока ожидают сильные ливни через неделю, которые продлятся три дня. Об этом сообщили специалисты портала Gismeteo.

Дожди будут идти с понедельника по среду. При этом самые сильные осадки обрушатся на столицу Дальнего Востока во вторник, 21 сентября. Об этом сообщает PRIMPRESS.

Также ожидается мощное усиление ветра. Скорость его порывов достигнет 20 метров в секунду, сообщают синоптики портала. При этом температура воздуха на всем протяжении останется на одном уровне, от 19 до 20 градусов выше нуля.

О погоде в Москве рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он сообщил о «вторжении холода», которое будет сопровождаться усилением ветра до 12-17 метров в секунду, об этом передает RT.

Тем временем Гидрометцентр прогнозирует москвичам конец бабьего лета. По словам его научного руководителя Романа Вильфанда, днем в столице будет 22-24 градуса тепла, а ночью 11-13 градусов.

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погода ливень дальний восток дожди
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