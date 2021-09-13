Астролог Сычева назвала способы разбогатеть в период ретроградного Юпитера

Москва, 13 сентября. Период ретроградного Юпитера будет продолжатся следующие два месяца. В эти дни не нужно полагаться на фортуну, финансовый успех будет зависеть от только трудолюбия.

Юпитер перейдет в знак зодиака Козерог 14 сентября и останется там до 20 ноября. Эта планета самая благотворная из всех, которая отвечает за финансовый успех, духовность, удачу и процветание. Однако, чтобы все это исполнилось, необходимо соблюдать некоторые правила Вселенной, сказала астролог Ирина Сычева.

Одним из них является быть внимательным и осмотрительным в вопросах денег. Этот период не лучший для кредитов или инвестиций. Также нельзя пытаться перекладывать ответственность за свои поступки на других.

Духовное развитие должно стать основной целью на ближайшее время. Также в период ретроградного Юпитера нужно быть трудолюбивым, дисциплинированным и руководствоваться здравым смыслом.

Недавно, российский астролог Павел Глоба рассказал, каких трех знаков зодиака ожидает финансовый успех во второй половине 2021 года.