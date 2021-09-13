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Три знака зодиака могут обогатиться уже после 14 сентября

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 07:34
Общество
Три знака зодиака могут обогатиться уже после 14 сентября
pxhere.com

Москва, 13 сентября. Астрологи рассказали, каким знакам зодиака сулит финансовый успех после 14 сентября, однако для этого нужно будет поработать.

В ближайшее время может повезти Овнам. Представители этого знака зодиака смогут приобрести себе то, о чем давно мечтали. Однако для денежного дождя необходимо усердно поработать, задействовав все силы и профессионализм, передает PRIMPRESS.

Очень хорошее денежное прибавление ожидает Раков. Им могут предложить хорошую высокооплачиваемую должность, за чем последуют хорошие дорогостоящие покупки. Однако астрологи рекомендуют не тратить бездумно деньги.

Удача в плане карьеры может привалить и Львам. Их ждет взлет по карьерной лестнице и хорошая прибавка к зарплате. В целом представителей этого знака ждет ощутимое пополнение кошелька.

Ранее Львы возглавили список самых психически нестабильных знаков зодиака из-за завышенной самооценки: любое нелестное замечание способно задеть их за живое. На втором месте Раки. Несмотря на свою доброжелательность, эти люди деспотичны в отношениях: склонны устанавливать правила и контролировать их выполнение. Девы замыкают рейтинг: представители этого знака требуют щепетильного и тщательного отношения к быту и укладу жизни от своих домочадцев, поэтому в их доме нередки скандалы на почве пятна на скатерти или неправильно расставленных стаканов в кухонном шкафу.

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