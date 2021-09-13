Три знака зодиака могут обогатиться уже после 14 сентября

Москва, 13 сентября. Астрологи рассказали, каким знакам зодиака сулит финансовый успех после 14 сентября, однако для этого нужно будет поработать.

В ближайшее время может повезти Овнам. Представители этого знака зодиака смогут приобрести себе то, о чем давно мечтали. Однако для денежного дождя необходимо усердно поработать, задействовав все силы и профессионализм, передает PRIMPRESS.

Очень хорошее денежное прибавление ожидает Раков. Им могут предложить хорошую высокооплачиваемую должность, за чем последуют хорошие дорогостоящие покупки. Однако астрологи рекомендуют не тратить бездумно деньги.

Удача в плане карьеры может привалить и Львам. Их ждет взлет по карьерной лестнице и хорошая прибавка к зарплате. В целом представителей этого знака ждет ощутимое пополнение кошелька.

Ранее Львы возглавили список самых психически нестабильных знаков зодиака из-за завышенной самооценки: любое нелестное замечание способно задеть их за живое. На втором месте Раки. Несмотря на свою доброжелательность, эти люди деспотичны в отношениях: склонны устанавливать правила и контролировать их выполнение. Девы замыкают рейтинг: представители этого знака требуют щепетильного и тщательного отношения к быту и укладу жизни от своих домочадцев, поэтому в их доме нередки скандалы на почве пятна на скатерти или неправильно расставленных стаканов в кухонном шкафу.