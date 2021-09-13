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Пользователи Telegram резко осудили возможный перевод украинского языка на латиницу

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 07:33
Общество
Пользователи Telegram резко осудили возможный перевод украинского языка на латиницу
Новостное агентство «Харьков».

Киев, 13 сентября. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов высказался в поддержку перевода украинского языка на латиницу.

По мнению политика, Киеву также стоит утвердить в качестве второго государственного языка английский. Однако читатели телеграм-канала VESTI негативно отреагировали на речь секретаря СНБО.

«Давно ожидалось такое… Казахстан вроде такую же фигню сделал — кириллица вне закона, максимальный отрыв от России. И что, не сожрете? Даже причмокивать будете», — отреагировал litvinov.

Один из пользователей считает, что власть в Украине захватили шизофреники. Он саркастично написал, что во времена Руси использовалась латиница.

«Дебилизм зашкаливает! Они там все чокнулись… Они не представляют, как их всех ненавидят!» — пишет Rita M.

Юра К. предложит украинскому правительству отказаться и от латиницы. Лучше сразу использовать смайлики или иероглифы. Первыми будет пользоваться челядь, а вторыми — знать.

Ранее Федеральное агентство новостей в колонке «Голос Мордора» рассказало, что латиница для украинского языка — еще один этап выжигания русской идентичности нации.

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