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Рыбак выпал из лодки и утонул на Сахалине

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 07:32
Происшествия
Рыбак выпал из лодки и утонул на Сахалине
ПолитРоссия

Южно-Сахалинск, 13 сентября. Мужчина в компании друзей отправился на рыбалку в Долинском районе Сахалина. Момент трагедии увидели очевидцы.

По словам очевидцев, которые находились на берегу в районе Взморья, рыболовное судно перевернулось и начало идти ко дну. На борту лодки находились четыре человека. Трое смогли самостоятельно выбраться и выплыть на берег, один человек утонул.

Следственный комитет региона проводит проверку по факту обнаружения трупа неизвестного мужчины на берегу море в районе села Взморье. Тело утопленника было направлено для судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время следователи устанавливают личность погибшего.

Недавно, 50-летний житель Уфы ценой своей жизни спас тонущую собаку. Он бросился в воду, чтобы помочь своему питомцу, однако у самого выбраться не хватило сил. Водолазы подняли тело погибшего со дна водоема.

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