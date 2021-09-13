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День траура по погибшим при падении L-410 объявят в среду в Приангарье
Происшествия
День траура по погибшим при падении L-410 объявят в среду в Приангарье
rkomi.ru  /  Правительство Республики Коми

Иркутск, 13 сентября. День траура по погибшим при крушении самолета L-410 в Иркутской области объявлен 15 сентября.

В результате крушения самолета погибли четыре человека. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в Instagram.

«Мы до последнего надеялись на лучшее. Увы, чуда не произошло. Четыре человека, включая пилота, погибли. Один — житель Иркутска, один — Ангарска, двое — из Магистрального. Мои соболезнования родным и близким», — написал он.

По поручению Кобзева, семьям погибших будет оказана материальная поддержка в размере 1 млн рублей. Родственникам пострадавших в тяжелом состоянии выплатят по 500 тысяч рублей, в средней степени тяжести — 250 тысяч рублей, в легком — 100 тысяч. Глава региона отметил оперативную работу спасателей, которые нашли упавший самолет в условиях тумана.

Ранее спасатели достали всех людей, которые оказались под завалами рухнувшего самолета L-410. Авиакатастрофа произошла в Иркутской области.

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