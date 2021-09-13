В Великобритании сотрудников заманивают в офисы пивом и попкорном

Лондон, 13 сентября. Спустя полтора года пандемии COVID-19 британские компании возвращают сотрудников в офис. Чтобы убедить своих работников, они заманивают их бесплатными обедами, попкорном и пивом.

Корпорация лондонского Сити приветствует свой штат, который вновь оказался на привычных рабочих местах, организовав для него целый «бирфест». Суть этого мероприятия — общение коллег за пинтой пива и тарелкой еды. Об этом сообщает ИноСМИ.

Инвестиционная компания Fidelity International угостила свой штат из 2,9 тыс. специалистов. Те, кто вернутся в офис, получат бесплатную неделю завтраков и фрукты. В отдельные дни им будут доступны тележки с попкорном и сладкой ватой.

Свободное питание до конца октября получили 1,3 тыс. работников организации Slaughter and May. Кроме того, им выдадут бутылки для воды из специальной нержавейки с символикой компании. Возможно, руководство введет гибкий рабочий график. Это позволит им 40% своих обязанностей выполнять из дома.

«Естественно, некоторые люди очень хотят вернуться в офис, другие испытывают определенные сомнения. Но, несомненно, если они будут знать, что их ждет радушный прием, что они смогут принять участие в каких-то мероприятиях или что-то ожидает их на рабочем столе, сотрудники будут чувствовать себя увереннее, будут чувствовать себя частью чего-то большего», — рассказал владелец фирмы Essentialise и психолог Ли Чемберс.

Ранее главный нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн заявил, что мужчинам крайне не рекомендовано употреблять пиво. Этот напиток негативно влияет на их здоровье.