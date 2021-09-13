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Ученые КузГу разрабатывают уникальную систему пылегазового контроля
Технологии
Ученые КузГу разрабатывают уникальную систему пылегазового контроля
sledcom.ru  /  Пресс-служба Следственного комитета России

Кемерово, 13 сентября. Уникальную систему пылегазового контроля для угледобывающих предприятий создают специалисты Кузбасского государственного технического университета имени Т.Ф. Горбачева (КузГТУ).

Аналогов такой системы в мире еще не создавали. Она сможет предотвратить аварии на шахтах. Разработка будет следить за уровнем взрывоопасных веществ, которые находятся в воздухе, с помощью специальных датчиков. Информацию об этом рассказали в пресс-службе КузГТУ.

Система будет работать на оригинальной платформе DustGas 2. Программная часть будет основываться на отдельных элементах инфраструктуры, так называемых «цифровых двойниках». Это позволит детально изучить процессы, происходящие в воздухе в разных участках шахты.

Недавно, ученые из Санкт-Петербурга опробовали метод таргетного транспорта лекарств для лечения рака с помощью наноразмерных носителей. Специалисты уже начали успешно осваивать эту технологию.

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