Британский писатель Редферн назвал возможную причину убийства Мэрилин Монро

Лондон, 13 сентября. Актрису Мэрилин Монро могли убить из-за документов об инопланетянах, которые случайно рассекретил президент США Джон Кеннеди, считает британский писатель Ник Редферн.

Неожиданной теорией Редферн поделился в книге «Дневник секретов: Заговоры НЛО и таинственная смерть Мэрилин Монро». По мнению писателя, актрису убили, так как ей стали известны данные о «разбившихся НЛО» и хранящихся на американских военных базах «странных телах». Официальная версия о передозировке наркотиками, по мнению Редфрена, служит прикрытием для того, чтобы информация об инопланетянах не стала известна широкой общественности, сообщает The Sun.

Монро скончалась 5 августа 1962 года. Актрисе было 36 лет. Согласно официальной версии, Монро умерла от передозировки барбитуратами, которые она принимала по назначению врача в качестве снотворного.

Ранее ФАН опубликовал большой материал о Мэрилин Монро в честь ее дня рождения. Звезда прожила яркую, насыщенную, но короткую и не самую счастливую жизнь.