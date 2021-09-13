Читатели Der Spiegel обсудили переговоры Путина и Лукашенко

Берлин, 13 сентября. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры, в ходе которых обсуждали союз двух государств.

СМИ сообщают, что главы стран добились прогресса во время саммита. Жители Германии, читающие немецкое издание Der Spiegel, оценили встречу лидеров РФ и Белоруссии.

«Послушайте, все происходящее — это ведь шахматная партия. ЕС/НАТО притянули некоторые восточные страны к себе. Сейчас Россия делает то же самое. В чем же проблема?», — написал один из пользователей.

Gissel33 считает, что Запад пострадает, если Белоруссия будет так тесно связана с Россией. Властям нужно что-то предпринять, иначе геополитическая ситуация в этом регионе изменится.

«Переговоры о союзном государстве не ведутся 20 лет, оно уже существует 23 года. Когда иностранцы приезжают в Россию, то получают визу для России действующую и для Белоруссии», — отметил другой читатель.

Еще один пользователь считает, что объединяться могут лишь те страны, которые ощущают общность. Он уверен, что в будущем Россия и Белоруссия станут одним государством. Естественно, НАТО, и особенно Польша, не в восторге от подобного развития событий.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия и Белоруссия имеют много недоброжелателей и врагов, которые не сидят сложа руки.