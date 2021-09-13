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Читатели «Факти» обсудили постройку новых городов в России

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 07:19
Общество
Читатели «Факти» обсудили постройку новых городов в России
Федеральное агентство новостей

София, 13 сентября. Правительство России планирует построить новый город неподалеку от Владивостока, возле китайской границы. Ожидается, что в нем будет проживать около 300 тыс. россиян.

Создание нового населенного пункта позволит усилить экономическое партнерство Москвы и Пекина. Читатели болгарского издания «Факти» высказались на эту тему.

«Лучше инвестировать деньги в это, чем в бомбы и ракеты, почему бы и другим странам не взять пример — сколько бомжей и мигрантов непонятно где живут», — отметил пользователь.

Пользователь Руснак ответил согражданам, которые считают, что Сибирь отдали Китаю. Он напомнил, что на эту тему говорят с момента распада СССР. Однако время показало, что этому не суждено сбыться. Россия никому и ничего не отдаст. Она сама будет вкладывать деньги и развивать Дальний Восток и Сибирь. Пекин только поможет, на зависть Западу.

«В Сибири у России есть возможность стать крупнейшим в мире производителем зеленой электроэнергии и зеленого водорода по самым низким ценам. Для этого она должна реализовать проект СССР по созданию самой мощной приливной электростанции на Земле», — подчеркнул mi6osp.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что строительство новых городов в Сибири позволит сдержать миграцию молодых россиян в Москву и Санкт-Петербург.

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