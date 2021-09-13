Пенсионер-нарушитель ПДД сбил пешехода на Сахалине

Южно-Сахалинск, 13 сентября. Сахалинский пенсионер сбил мужчину на пешеходном переходе. Правоохранители сообщили, что у нарушителя большой стаж за рулем, однако он много раз нарушал Правила дорожного движения.

Происшествие случилось 11 сентября. Автомобиль Toyota Hiace, за рулем которого находился 66-летний мужчина, сбил пешехода на улице Сахалинской. Инцидент произошел примерно в 21:50 около дома №147. Нарушитель не пропустил пешехода и наехал на него. Мужчина получил травмы, однако остался жив, передает сайт astv.ru.

Правоохранители ведут проверку. Стало известно, что мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Он был одет в темную одежду без элементов, которые могли бы отражать свет.

В Госавтоинспекции отметили, что автолюбителя в течение последних двух лет привлекали к ответственности за разные нарушения ПДД больше 30 раз. Стаж вождения сахалинца составляет 32 года.

Страшная авария ранее произошла в Сочи. В результате ДТП шесть человек были госпитализированы. В инциденте приняли участие два грузовика.