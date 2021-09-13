Пользователи Facebook раскритиковали Кулебу за речь о вступлении Украины в ЕС

Киев, 13 сентября. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время форума YES Brainstorming заявил, что Евросоюз держит страну на крючке реформ, не желая ее вступления.

Политик считает, что в настоящее время отношения между Киевом и ЕС можно охарактеризовать как «стратегическую неопределенность». Украинцы через канал «Шарий.net» в Facebook обсудили заявление главы МИД.

«Кулеба, вернись на землю, Украине нужен не ЕС, а мир с собственным народом, которого нет», — написал Nikolas B.

Юрий О. отметил, что на крючке держат рыбу. Ослам же показывают морковку, которую они в итоге не получают. Однако ради нее они сделают все, что только можно.

«Ух ты… Начали догадываться!» — иронизирует Андрей Р.

Кирило П. считает, что Украина давно заглотила крючок МВФ, и теперь не рассчитается. Евросоюз не заинтересован в стране с сильной экономике, ему нужна лишь обслуга.

«Пора уже опуститься на землю! Ни в ЕС, ни в НАТО Украину не ждут!» — отметила Yuliya K.

Ранее заявление министра иностранных дел обсудили читатели украинского издания «Главред».