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Пользователи Facebook раскритиковали Кулебу за речь о вступлении Украины в ЕС
Политика
Пользователи Facebook раскритиковали Кулебу за речь о вступлении Украины в ЕС
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 13 сентября. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время форума YES Brainstorming заявил, что Евросоюз держит страну на крючке реформ, не желая ее вступления.

Политик считает, что в настоящее время отношения между Киевом и ЕС можно охарактеризовать как «стратегическую неопределенность». Украинцы через канал «Шарий.net» в Facebook обсудили заявление главы МИД.

«Кулеба, вернись на землю, Украине нужен не ЕС, а мир с собственным народом, которого нет», — написал Nikolas B.

Юрий О. отметил, что на крючке держат рыбу. Ослам же показывают морковку, которую они в итоге не получают. Однако ради нее они сделают все, что только можно.

«Ух ты… Начали догадываться!» — иронизирует Андрей Р.

Кирило П. считает, что Украина давно заглотила крючок МВФ, и теперь не рассчитается. Евросоюз не заинтересован в стране с сильной экономике, ему нужна лишь обслуга.

«Пора уже опуститься на землю! Ни в ЕС, ни в НАТО Украину не ждут!» — отметила Yuliya K.

Ранее заявление министра иностранных дел обсудили читатели украинского издания «Главред».

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украина ес кулеба
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