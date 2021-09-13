Состояние четверых пострадавших при крушении L-410 оценивается как тяжелое

Иркутск, 13 сентября. Количество тяжело пострадавших во время крушения самолета L-410 под Иркутском выросло до четырех человек. Соответствующей информацией поделился губернатор региона Игорь Кобзев.

Ранее было известно лишь о трех пострадавших, состояние которых оценивалось как тяжелое. Кобзев на личной странице в Instagram написал, что троих перевезут в Иркутск. По его словам, они во время инцидента получили сложные переломы. Одну пострадавшую прооперируют на месте. Остальные люди находятся под наблюдением медиков.

Губернатор подчеркнул, что одна легко пострадавшая, которая смогла выйти на связь после авиакатастрофы и сообщить о себе, после осмотра врачами самостоятельно ушла из больницы. Из-за происшествия Кобзев приостановил поездку по территориям и направился к месту крушения L-410. Он занимается координацией работы.

Крушение самолета унесло жизни четверых человек. Стало известно, что в результате инцидента скончался один пилот воздушного судна. Состояние второго оценивалось как тяжелое.