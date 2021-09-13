Трех человек ранили ножом в канадском Монреале

Монреаль, 13 сентября. Неизвестный человек ранил ножом трех канадцев в городе Монреаль. Соответствующей информацией поделилась местная газета Montreal Gazette.

По информации издания, происшествие случилось в воскресенье днем. Ранения получили две женщины и один мужчина. Медики госпитализировали всех троих. Официальный представитель полиции Вероник Комтуа сообщила, что она не знает, какие ранения получили три канадца.

По словам Комтуа, подозреваемый также был госпитализирован с ранами. Представитель полиции подчеркнула, что правоохранители оцепили место инцидента. Туда уже отправились детективы. Причины нападения остаются неизвестны.

Аналогичный инцидент ранее произошел в Италии. Полицейские задержали мигранта, который ранил ножом пять итальянцев. По информации правоохранителей, нападавший не преследовал террористические цели.