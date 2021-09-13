США впервые испытали регулируемую трехступенчатую ракету

«Это первое испытание новой конфигурации ракеты-носителя с регулируемым числом ступеней в двухступенчатом режиме», — передает слова главы Агентства по противоракетной обороне США вице-адмирал Джона Хилла РИА Новости

Также сообщается, что во время испытаний были выполнены все поставленные задачи. Несмотря на это, американские военные специалисты продолжат оценку уровня эффективности работы системы на основе показателей телеметрии и прочих данных.

Тем временем российские военные корпуса Северного на учениях отразили нападения условного противника на Кольском полуострове, передает RT. В них было задействовано свыше 300 единиц техники. А Минобороны России продумывает оснащение новейшими управляемыми ракетами ЛМУР несколько вертолетов и штурмовиков Су-25.