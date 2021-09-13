США впервые испытали регулируемую трехступенчатую ракету

Арлингтон, 13 сентября. Агентство по противоракетной обороне министерства обороны США успешно провело испытание улучшенной ракеты-перехватчика наземного базирования. Об этом сообщили в Пентагоне.
Запуск провели с военно-воздушной базы Ванденберг, находящейся в штате Калифорния. Это первое для страны испытание трехступенчатой ракеты-носителя в регулируемом двухступенчатом режиме. Такое обновление обеспечит новые возможности на поле боя.
«Это первое испытание новой конфигурации ракеты-носителя с регулируемым числом ступеней в двухступенчатом режиме», — передает слова главы Агентства по противоракетной обороне США вице-адмирал Джона Хилла РИА Новости.
Тем временем российские военные корпуса Северного на учениях отразили нападения условного противника на Кольском полуострове, передает RT. В них было задействовано свыше 300 единиц техники. А Минобороны России продумывает оснащение новейшими управляемыми ракетами ЛМУР несколько вертолетов и штурмовиков Су-25.