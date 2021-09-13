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Четыре опасных метеорологических явления произошло в Приморье летом 2021 года
Общество
Четыре опасных метеорологических явления произошло в Приморье летом 2021 года
pixabay.com  /  PD

Владивосток, 13 сентября. Синоптики Примгидромета предоставили отчет о погоде летом 2021 года в Приморском крае. Аномальная жара побила два температурных рекорда.

Из-за этого в регионе в конце июля было объявлено штормовое предупреждение. Воздух прогревался больше нормы на 7-9 градусов. Максимальная температура воздуха на юге Приморского края составила плюс 35 градусов, на западе и в центре столбики термометров поднимались выше плюс 37 градусов.

Из-за очень жаркой погоды, в регионе прошли сильные дожди. Осадки составляли 50 мм за 12 часов. Кроме этого, Приморье задел один из тайфунов, который шел с Японского море. Он вызвал гигантские волны, которые затопили несколько бухт.

Недавно, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал окончание бабьего лета в Москве в понедельник, 13 сентября.

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