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Пользователи Twitter осудили минздрав Британии за отказ от паспортов COVID-19
Общество
Пользователи Twitter осудили минздрав Британии за отказ от паспортов COVID-19
pexels.com  /  Nataliya Vaitkevich

Лондон, 13 сентября. Министр здравоохранения Саджид Джавид Великобритании заявил, что в стране не будут вводиться паспорта вакцинации, несмотря на то, что многие страны ЕС их используют.

Политик отметил, что пандемия коронавируса никуда не ушла, и с ней нужно бороться, но не стоит перенимать все решения других государств. Британцы через Twitter активно обсудили речь минздрава. Об этом сообщает Regnum.

«Как паспорт вакцинации может иметь значение, если даже вакцинированные все еще может подхватить вирус и распространять его?» — поинтересовался @cap1945_.

Другой пользователь считает, что заявление Джавида — это типичная политика нынешнего правительства Великобритании. Именно так оно и борется с распространением COVID-19, то есть, плохо, обвиняя в некомпетентности других.

«С нетерпением жду четвертого локдауна», — написал @BastCity.

Читатель @beltfedgob считает, что тема паспортов не сильно важна. С ее помощью власти лишь отвлекают общественность от других проблем в стране, вроде нового налога.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что штамм «Дельта» остается доминирующим сегодня на территории России.

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великобритания коронавирус COVID-19 паспорт вакцинации
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