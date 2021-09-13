Rai Al Youm: употребление чая улучшает работу мозга

Москва, 13 сентября. Исследование Пекинского университета показало, что употребление черного чая повышает конвергентное и логическое мышление.

Данные указывают на то, что регулярное употребление этого бодрящего напитка положительно отражается на здоровье человека и улучшает его когнитивные способности. Об этом сообщает издание Rai Al Youm.

«Наши результаты показывают, что чай помогает улучшить когнитивные функции при работе со сложными задачами», — утверждает психолог из Пекинского университета Лей Ванг.

В исследовании поучаствовали 100 человек. Им нужно было решить несколько головоломок различной сложности. Перед стартом эксперимента им предлагали стакан воды или чашку чая одинаковой температуры в 42 градуса.

«Исследователи обнаружили, что более сложные тексты, требующие творческого подхода, гораздо успешнее решались теми, кто пил чай. Но при выполнении задач низкого уровня сложности испытуемые показывали одинаковые результаты», — говорится в материале.

Также эксперимент показал, что благодаря чаю задачи решаются более настойчиво во второй фазе. Ученые назвали этот феномен «эффектом разделения половин». Кроме того, ученые обнаружили, что участники, употреблявшие этот напиток, получили больше удовольствия и с интересом решали задачи.

«Результаты имеют важное практическое значение для тех, кто занимается творчеством или склонен к переутомлению», — говорится в исследовании.

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