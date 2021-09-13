Близнецы оказались самым вдохновляющим мужчин знаком зодиака

Москва, 13 сентября. Четыре представительницы зодиакального круга обладают мощнейшей энергетикой, способной вдохновить на успех любого мужчину.

Первое место в рейтинге заняли Близнецы. Такие женщины уверены в себе и своих силах, и охотно делятся этой уверенностью со своими спутниками. Поэтому мужчина рядом с такой женщиной автоматически становится целеустремленным, и его дела быстро идут в гору.

Чего не занимать Львицам, так это высокой самооценки и признания своих достижений и заслуг. Именно поэтому ее партнером не может стать мужчина без достижений в профессиональной сфере. Если у спутника случаются провалы в карьере, Львица приложит все силы, чтобы исправить это.

Как и героиня третьей строчки рейтинга — Козерог, которая не одобряет безынициативного поведения у окружающих и начинает активно мотивировать и вдохновлять их на подвиги. Женщины-Рыбы действуют мягче: влюбившись, эти женщины начинают безоговорочно верить в своего партнера, искренне считая его самым лучшим. Такое отношение заставляет мужчину также искренне поверить в свои силы и вдохновить его на преодоление преград, информирует «Старлеград».

Астрологи советуют приглядываться к знаку зодиака избранника и женщинам. Лучше всего для брака подойдет Овен, склонный работать над своими недостатками, что позволяет ему не повторять собственные ошибки на пути к созданию крепкой семьи.