Россия возглавила рейтинг лучших стран для жизни

Москва, 13 сентября. Более 40% опрошенных заявили о желании остаться в России, даже если бы у них была возможность в другом городе.

В 2010 году об этом заявляли только 23% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса SuperJob, передает РБК.

Второе место в рейтинге лучших стран для жизни заняли США, за которые проголосовали семь процентов россиян. Также многие заявили о желании жить в Канаде, Италии, Швейцарии (четыре процента голосов).

За Германию проголосовало три процента респондентов, а за Испанию, Австралию и Швецию всего по два процента. За Францию, Великобританию, Турцию, Южную Корею, Чехию, Исландию и другие страны свои голоса отдали всего лишь один процент респондентов.

Ранее стало известно, что больше половины россиян решили путешествовать внутри страны осенью. Шесть из десяти россиян отдали предпочтение внутреннему туризму осенью 2021 года.