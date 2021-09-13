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Учителям из пяти регионов России уравняют зарплату в рамках эксперимента
Экономика
Учителям из пяти регионов России уравняют зарплату в рамках эксперимента
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Москва, 13 сентября. Российское правительство назвало пять регионов, в которых запустят пилотный проект новой системы оплаты труда учителей.

Новую систему оплаты труда начали разрабатывать еще в 2020 году. В пояснении к проекту говорится, что в системе образования возникло многообразие моделей оплаты, оснований для назначения стимулирующих выплат и компенсацией, а также сложность расчета.

Причиной этому стало решение от 2008 года возложить на образовательные организации ответственность за назначение размера ставок. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам зампредседателя Общероссийского профсоюза образования Михаила Авдеенко, учителя в разных регионах получали заработную оплату, отличающуюся в пять–шесть раз. Согласно реформе, сохранится прежняя структура оплаты, состоящей из оклада, стимулирующих и компенсационных выплат. Однако регионы будут определять размер ставки зарплаты на основе квалификационных уровней профессиональных квалификационных групп.

Сам же эксперимент начнется в мае 2022 года и продлится один год. Он будет проходить в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской, Ярославской областей и Мордовии.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выплате педагогам местных учебных заведений по 10 тыс. рублей за работу в пандемию коронавируса. Деньги учителям поступят в течение трех недель, сообщили в Смольном.

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