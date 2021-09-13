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Депутат Рады Гончаренко: Украина может повторить громкую победу над Россией
Политика
Депутат Рады Гончаренко: Украина может повторить громкую победу над Россией
ФБА «Экономика сегодня» .  /  Евгения Авраменко

Киев, 13 сентября. Киев может повторить «громкую военную победу» над Москвой 8 сентября 1514 года, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Войско под командованием Константина Острожского, которого Гончаренко назвал «украинским полководцем», при участии литовцев и поляков разгромило москвичей, рассказал политик в Telegram.

«Друзья, Россию можно побеждать. Мы это уже делали и сделаем обязательно еще раз», — заявил он.

Депутат перечислил друзей, с которыми побеждать Россию удается особенно успешно — это жители Литвы, Польши, Балтии. Однако аргумент политика можно расценить неоднозначно, поскольку главная стратегическая цель упомянутого польско-литовского похода — вернуть себе потерянный летом того же 1514 года Смоленск — не была достигнута, а война завершилась по итогу все же победой Русского государства, в состав которого вошли смоленские земли.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский попросил Вашингтон наращивать военное присутствие в стране. Украинский лидер в то же время попросил не сравнивать страну с Афганистаном.

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