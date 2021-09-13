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Обнаружен первый черный ящик упавшего L-410 в Иркутской области

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 05:39
Происшествия
Обнаружен первый черный ящик упавшего L-410 в Иркутской области
wikipedia.org  /  Aleksandr Markin

Иркутск, 13 сентября. Первый черный ящик упавшего L-410 найден на месте крушения самолета в Приангарье.

Пассажирское воздушное судно L-410 совершило жесткую посадку в районе села Казачинское. Об этом сообщили ТАСС в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«Один ящик нашли», — заявил собеседник агентства.

Ранее спасатели достали всех пострадавших из-под обломков L-410. В результате жертвами происшествия стали четыре человека. Количество пострадавших составляет 12 человек.

Видео с места происшествия опубликовал источник LifeShot. Обломки воздушного судна были обнаружены в двух километрах от села Казачинское — на острове.

Региональные власти выплатят по миллиону рублей семьям погибших в авиакатастрофе с самолетом L-410 в Приангарье. Пострадавшие в тяжелом состоянии получат по 500 тысяч рублей. Пострадавшим в средней и легкой форме выплатят по 250 и 100 тысяч рублей соответственно.

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самолет крушение черный ящик
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