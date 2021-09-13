Психолог Метелина назвала гарантированные способы понравиться родителям девушки

Москва, 13 сентября. Многие парни переживают, что не понравятся родителям девушки. Каких правил стоит придерживаться, чтобы повысить свои шансы, сообщила психолог Алиса Метелина.

Первым делом стоит выбрать презентабельную обувку и привести ее в порядок, ведь это одна из первых вещей, которую замечают женщины. За некоторое время до встречи не будет лишним задобрить мать девушки различными мелочами вроде торта или шоколадки. По словам психолога, не стоит подолгу ждать приглашения. Лучше проявить инициативу, предложив некий предлог, однако важно не переусердствовать, передает Maxim.

По-настоящему безотказным орудием является искренняя улыбка и взгляд в глаза. По словам Метелиной, именно этот прием помогает расположить к себе практически любого. Отличным бонусом будет комплимент матери, подмечающий сходство ее и дочери красоты, а также проявление интереса к увлечениям отца. Необязательно врать, если человек ничего о них не знает, однако честный ответ поможет разговорить главу семейства и расположить к дружеским отношениям.

Родителям стоит избегать долгого расставания со своими детьми. Оно способно развить у малыша чувство одиночества и ненужности, передает RT. В случае, если подросток вернулся домой нетрезвый, самое главное не ругаться и оставить все разговоры на следующий день.