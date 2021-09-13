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Волонтеры ищут пропавшего неделю назад под Тверью грибника
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Волонтеры ищут пропавшего неделю назад под Тверью грибника
Невские Новости

Тверь, 13 сентября. Волонтерский поисково-спасательный отряд «Сова» начал поиски мужчины, который неделю назад пропал в Тверской области.

Мужчина 1964 года рождения ушел из дома за грибами 7 сентября. После этого он перестал выходить на связь и пропал. Россиянин проживает в Весьегонском районе Тверской области. Сейчас о его местонахождении ничего не известно.

Из примет мужчины — рост 180 см, худощавое телосложение, карие глаза. Был одет в серую куртку, высокие резиновые сапоги и кепку. Поисково-спасательный отряд «Сова» просит всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить об этом волонтерам.

Следственный комитет Белгородской области ранее заявил о пропаже двух малолетних детей. В субботу мальчики десяти и 11 лет были найдены живыми, их здоровью ничего не угрожает, передает RT.

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