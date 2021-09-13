NI назвал возможные причины гибели следившей за советским флотом подлодки США

Вашингтон, 13 сентября. Специалист по вопросам обороны и национальной безопасности Кайл Мизоками назвал возможные причины гибели следившей за советским флотом подлодки ВМС США USS Scorpion.

Относительно новая и технически совершенная на тот момент американская атомная подводная лодка в мае 1968 года была отправлена ​​с секретной миссией, наблюдать за советской флотилией в районе Канарских островов. Командование считало, что состоящая из подводной лодки класса «Эхо-II», подводного спасательного судна, двух гидрографических судов, эсминца и нефтяника оперативная группа ВМФ СССР проводила акустические измерения надводных кораблей и субмарин НАТО.

USS Scorpion с 99 членами экипажа на борту вышел на задание 20 мая. Через семь дней субмарина погибла при загадочных обстоятельствах, сообщает в статье для The National Interest Мизоками. Обломки подлодки позже обнаружили на участке 915 на 550 метров. В результате крушения погибли все члены экипажа USS Scorpion. Специалист отмечает, что существуют три версии затопления субмарины и одна теория заговора об ее уничтожении.

На момент крушения подлодке было всего восемь лет, отмечает Мизоками. Однако субмарина уже имела «хронические проблемы» с гидравликой и ряд других серьезны поломок. За два месяца до гибели капитан Scorpion Фрэнсис Этвуд Слэттери составил проект запроса на аварийные работы для корпуса, так как он «находился в очень плохом состоянии». Подводник также отмечал протечку клапанов, которая ограничивала глубину погружения USS Scorpion.

Одна из теорий технической консультативной группы ВМФ США гласит, что субмарина затонула в результате «горячего запуска» торпеды Mk-37. Согласно другой версии, произошел сбой в установке по утилизации мусора, в результате чего на батареи субмарины попала морская вода и произошел взрыв. Третья версия говорит о взрыве водорода во время зарядки батареи или сразу после нее.

Сторонники теории заговора считают, что USS Scorpion был потоплен советской флотилией. Автор NI отмечает, что в 1968 году было потеряно необычно много подводных лодок. Погибли израильская Dakar, французская Minreve и советская К-129. Однако реальных доказательств этой теории не существует, отмечает автор. Кроме того, специалист сомневается, что имевшая всего два боевых судна флотилия могла справиться с относительно новой американской субмариной.

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