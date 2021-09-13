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Семьям жертв авиакатастрофы в Приангарье выплатят по миллиону рублей

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 04:30
Происшествия
Семьям жертв авиакатастрофы в Приангарье выплатят по миллиону рублей
rkomi.ru  /  Правительство Республики Коми

Иркутск, 13 сентября. Региональные власти выплатят по миллиону рублей семьям погибших в авиакатастрофе с самолетом L-410 в Приангарье, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Пострадавшие в тяжелом состоянии получат по 500 тысяч рублей. Пострадавшим в средней и легкой форме выплатят по 250 и 100 тысяч рублей соответственно. Губернатор Игорь Кобзев сообщил в Instagram, что вынужден прервать поездку и для координации работы вылететь к месту происшествия. На понедельник запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Следовавший из Иркутска в поселок Казачинское самолет L-410 совершил жесткую посадку неподалеку от пункта назначения 12 сентября. На борту находились 14 пассажиров и два члена экипажа. В результате происшествия погибли четыре человека, сообщили в МЧС. В больнице остаются 11 пострадавших, три человека находятся в реанимации. Сотрудники Следственного комитета начали расследование уголовного дела.

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иркутская область крушение самолета l-410
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