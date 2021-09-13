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Гитарист Queen Брайан Мэй посадил вертолет посреди поля для крикета во время матча

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 04:22
Общество
Гитарист Queen Брайан Мэй посадил вертолет посреди поля для крикета во время матча
en.wikipedia.org

Лондон, 13 сентября. Гитарист группы Queen Брайан Мэй остановил игру, посадив свой вертолет на поле во время матча по крикету. Об этом сообщает The Sun.

Матч был отложен после того, как 74-летний рокер приземлился на поле для крикета. На вертолете находилась его 72-летняя жена Анита.

Супруги направлялись на свадьбу дочери врача барабанщика Queen Роджера Тейлора Рори. Она проходила в населенном пункте Моунан Смит графства Корнуолл в Великобритании.

Матч был отложен на семь минут. Супругов отвезли с места проведения игры на свадебную церемонию.

«Я слышал, что дождь останавливает игру, но не Мэй останавливает игру», — заявил в беседе с таблоидом один из зрителей матча.

Представитель клуба уточнил, что Мэй улетел на вертолете примерно в 10:15 вечера. Рокер пока не дал комментариев по поводу инцидента.

Ранее музыкант Роджер Тейлор, известный как барабанщик группы Queen, выпустил первый трек со своего сольного альбома Outsider. Об этом пишет NME.

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