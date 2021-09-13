Автоэксперт рассказал о подготовке к успешной сдаче экзамена на права

Москва, 13 сентября. Автомобильный эксперт Егор Васильев рассказал, как правильно подготовиться к сдаче экзамена на право управлять автотранспортом.

Для повышения эффективности изучения теоретической части Васильев советует воспользоваться специальными приложениями. Они существенно увеличивают качество обучения в интересной и «игровой форме», сообщил агентству «Прайм» автоэксперт.

Чтобы подготовиться к практической части экзамена, Васильев рекомендует увеличить часы вождения по площадке для отработки необходимых для сдачи упражнений. Также можно ездить по предположительному маршруту сдачи экзамена. Другой способ подразумевает приобретение разносторонних навыков вождения на специальных курсах повышения мастерства водителя.

По словам специалиста, на таких курсах приобретаются общие принципы управления машиной, происходит интенсивная адаптация к ней и формируется понимание действий при возникновении нештатных ситуаций. На таких курсах водитель начинает обучаться управлению автомобилем эффективно не после того, как оказался на дорогах общего пользования, сдав на права. Поэтому у него бывает намного меньше шансов попасть в аварийную ситуацию.

Ранее автоэксперт, глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов выступил против введения двухэтапного обучения вождению и выдачи «временного» водительского удостоверения в России. Такая система обучения может пригодиться для подготовки водителей спецтранспорта, но не для всех автомобилистов, пояснил автоэксперт.