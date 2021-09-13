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Мошенники научились звонить с телефонного номера жертвы
Общество
Мошенники научились звонить с телефонного номера жертвы
pixabay.com

Москва, 13 сентября. При помощи подмены номера во время входящего звонка злоумышленники научились звонить с личного номера потенциальной жертвы, рассказал директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Таким образом человек, сам того не подозревая, становится соучастником аферы. Если звонок вашему другу или родственнику был осуществлен с вашего личного номера, то кредит доверия к последующему разговору будет многократно выше, пояснил специалист в беседе с «Прайм».

«Технологически подмену номера осуществить не трудно. У любого звонка по сотовой связи есть два идентификатора, один из которых можно без особых трудностей заменить», — отметил эксперт.

Современность позволяет даже подменить голос гражданина и сложить его в складную речь, которой может поверить доверчивый человек. Такие махинации аферисты проворачивают посредством технологии deep fake.

Недавно заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил, что договор дарения квартиры может обернуться отсутствием крыши над головой. Особенно осторожными следует быть пожилым людям.

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