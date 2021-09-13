Мошенники научились звонить с телефонного номера жертвы

Москва, 13 сентября. При помощи подмены номера во время входящего звонка злоумышленники научились звонить с личного номера потенциальной жертвы, рассказал директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов.

Таким образом человек, сам того не подозревая, становится соучастником аферы. Если звонок вашему другу или родственнику был осуществлен с вашего личного номера, то кредит доверия к последующему разговору будет многократно выше, пояснил специалист в беседе с «Прайм».

«Технологически подмену номера осуществить не трудно. У любого звонка по сотовой связи есть два идентификатора, один из которых можно без особых трудностей заменить», — отметил эксперт.

Современность позволяет даже подменить голос гражданина и сложить его в складную речь, которой может поверить доверчивый человек. Такие махинации аферисты проворачивают посредством технологии deep fake.

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