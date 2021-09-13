Северная Корея провела летные испытания новой крылатой ракеты

Пхеньян, 13 сентября. КНДР успешно испытала новейшую крылатую ракету большой дальности. Об этом сообщило северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

За испытаниями, которые были на прошедших выходных, наблюдали члены ЦК Трудовой партии Кореи. По сообщению ЦТАК, разработка является ключевым объектом в выполнении пятилетнего плана для развития оборонной науки и системы вооружения Северной Кореи.

Специалистами были успешно проведены летные испытания и испытания тяги двигателей крылатой ракеты. Новая разработка способна поражать цели на расстоянии 1,5 тыс. километров.

Недавно военно-дипломатический источник сообщил, что Россия экспортирует иностранному заказчику партию новейших бетонобойных авиационных ракет Х-59МКМ до конца 2021 года. Боеголовки способны уничтожать подземные и защищенные пункты управления.