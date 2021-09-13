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Бритни Спирс объявила о помолвке со своим бойфрендом Сэмом Асгари
Общество
Бритни Спирс объявила о помолвке со своим бойфрендом Сэмом Асгари
instagram.com  /  @samasghari

Лос-Анджелес, 13 сентября. Американская поп-певица Бритни Спирс и ее бойфренд фитнес-тренер Сэм Асгари обручились спустя пять лет отношений.

Об этом сообщила сама звезда на своей странице в Instagram. Асгари сделал Спирс предложение руки и сердца в ее доме. Кольцо с бриллиантом в четыре карата изготовил нью-йоркский ювелир Роман Малаев специально по заказу бойфренда певицы. На нем выгравировано слово Lioness («Львица») — именно так Асгари называет Бритни в жизни.

В своем Instagram-аккаунте поп-звезда опубликовала видео, где показала поклонникам обручальное кольцо. Рядом с ней стоял ее новый жених. На кадрах видно, как пара улыбается и действительно счастлива.

Слухи о скорой помолвке молодых людей появились еще в начале сентября. Тогда Асгари был замечен в ювелирном магазине. Источник, близкий к паре, рассказал в интервью PageSix, что Сэм мечтает когда-нибудь завести с Бритни много детей.

Спирс и Асгари впервые встретились на съемках клипа песни «Slumber Party» в 2016 году, где молодой человек участвовал в качества актера. После этого пара не расставалась уже пять лет.

После долгих судебных разбирательств отец Бритни Джеймс Спирс ранее подал ходатайство об освобождении дочери от опеки, которая продолжалась на протяжении 13 лет.

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Бритни Спирс кольцо помолвка
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