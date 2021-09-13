Распространенные мифы о симптомах приближающейся старости оказались ошибочными

Москва, 13 сентября. Не все симптомы старости, с которыми встречаются пожилые люди, распространены повсеместно. Некоторые из них и вовсе могут быть мифами.

К таким вещам относится убеждение, что каждый пожилой человек встречается с болью в суставах. Австралийские ученые доказали, что добавление в свою жизнь толики спорта поможет избежать подобных проблем в будущем. Сюда же относится остеопороз, который, несмотря на распространенные заблуждения, был найден всего у 56% женщин. Они к тому же были старше 87 лет, передал «Лайфхакер».

Спорт помогает также избежать проблем с либидо. Для большинства пожилых людей, как правило, отсутствие сексуальных контактов является следствием одиночества.

Еще одним распространенным мифом является уверенность в том, что мозг развивается до определенного возраста. В этом случае также могут успокоить ученые. По полученным данным, нейронные связи образуются в течение всей жизни. Отличный способ сохранять работоспособность мозга как можно дольше — не пренебрегать логическими задачками.

Старость не является приговором, как многие привыкли думать. Спорт, отсутствие стресса и постоянное стремление совершенствоваться помогут сделать этот период жизни таким же счастливым, как и все предыдущие.

На раннее старение во многом способен влиять привычный рацион. Диетолог Соломатина назвала продукты, ускоряющие этот процесс, передает RT.

Браки, созданные людьми в возрасте, как правило, более крепки. Психолог Ульянова объяснила такую зависимость.