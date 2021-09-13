Мошенники научились узнавать личные данные россиян из онлайн-магазинов

Москва, 13 сентября. Мошенники, как правило, узнают личные данные жертв из двух источников. Первый — сотрудники микрофинансовых организаций.

Если крупные банки уже давно следят, чтобы их операторы не сливали такую информацию, то МФО могут за вознаграждение выдать персональную информацию клиентов. Однако таких случаев все меньше: службы безопасности отслеживают все обращения, рассказал руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко с беседе с радио Sputnik.

«Они могут анализировать профиль покупок человека в интернет-магазине», — добавил специалист.

Если человек в месяц тратит на онлайн-шоппинг внушительную сумму, то злоумышленник понимает, что на карте есть средства. Базы данных онлайн-магазинов являются одними из самых востребованных, по которым происходит «обзвон, отметил Пащенко.

Недавно заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил пенсионеров об опасных юридических операциях. Договор дарения лишает человека каких-либо прав на жилье, что для пожилого человека может нести огромную угрозу, пояснил он.