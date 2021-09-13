Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 сентября 03:29
03:22
Общество
Мошенники научились звонить с телефонного номера жертвы
03:04
Армия
Северная Корея провела летные испытания новой крылатой ракеты
02:53
Общество
Бритни Спирс объявила о помолвке со своим бойфрендом Сэмом Асгари
02:32
Общество
Фермент в ананасовом соке способен бороться с воспалениями в организме
02:27
Общество
Распространенные мифы о симптомах приближающейся старости оказались ошибочными
02:26
Спорт
Российский теннисист Медведев одержал победу в финале US Open
02:11
Общество
Мошенники научились узнавать личные данные россиян из онлайн-магазинов
02:07
Общество
Психотерапевт Борисов раскрыл влияние депрессии на иммунитет
02:00
Политика
Востоковед Вородин объяснил принципиальную разницу между «Талибаном» и ИГ
01:58
Происшествия
Горняк погиб в штольне на камчатском руднике
Все новости

Мошенники научились узнавать личные данные россиян из онлайн-магазинов

  /   Обновлено: 13 сентября 2021 02:11
Общество
Мошенники научились узнавать личные данные россиян из онлайн-магазинов
pixabay.com  /  geralt

Москва, 13 сентября. Мошенники, как правило, узнают личные данные жертв из двух источников. Первый — сотрудники микрофинансовых организаций.

Если крупные банки уже давно следят, чтобы их операторы не сливали такую информацию, то МФО могут за вознаграждение выдать персональную информацию клиентов. Однако таких случаев все меньше: службы безопасности отслеживают все обращения, рассказал руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко с беседе с радио Sputnik.

«Они могут анализировать профиль покупок человека в интернет-магазине», — добавил специалист.

Если человек в месяц тратит на онлайн-шоппинг внушительную сумму, то злоумышленник понимает, что на карте есть средства. Базы данных онлайн-магазинов являются одними из самых востребованных, по которым происходит «обзвон, отметил Пащенко.

Недавно заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил пенсионеров об опасных юридических операциях. Договор дарения лишает человека каких-либо прав на жилье, что для пожилого человека может нести огромную угрозу, пояснил он.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Мошенники научились узнавать личные данные россиян из онлайн-магазинов
мошенники данные онлайн магазин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru