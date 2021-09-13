Психотерапевт Борисов раскрыл влияние депрессии на иммунитет

Москва, 13 сентября. Депрессия подавляет среди прочего иммунитет человека, из-за чего он начинает тяжелее переносить болезни, рассказал врач-психотерапевт Георгий Борисов.

Все функции, направленные на выживание, контролируются мозгом. Когда мозг находится в нересурсном состоянии, любой процесс начинает происходить тяжелее и дольше, передает «Вечерняя Москва».

«Когда он находится в состоянии депрессии, некоего тупика, его активность сильно снижена, то протекание любого патологического процесса происходит гораздо сложнее», — пояснил специалист.

Аналогично работает и в обратную сторону. Когда человек, наоборот, мыслит максимально позитивно, шансов на более легкое протекание болезни, быстрое выздоровление и восстановление у него больше.

Это касается и коронавирусной инфекции, для выявления которой в организме лучше всего подходят ОТ-ПЦР тесты и LAMP-тестирование. Показывают хороший результат, но отличаются высокой стоимостью тест-системы в формате картриджа. Они выявляют наличие вируса за 45 минут.